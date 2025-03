Udine20.it - Ruggero de I Timidi al Festival di Majano domenica 3 agosto 2025

Dopo 12 anni di carriera,de Iha deciso di sciogliersi. per poi fare pace con sé stesso e regalare un’altra emozione al Popolo Timido: la Reunion! Dalla data zero al Fabrique di Milano tenuta a novembre, ha preso il via la prima storica reunion di un artista solista che si è sciolto da solo! “Purtroppo l’idea mi è stata rubata da due fratelli di Manchester, che hanno sempre litigato e ora, guarda caso, hanno fatto pace giusto in tempo per vendere più biglietti. Io invece antepongo i sentimenti al marketing.” Ha commentatoDe I, che porterà questo imperdibile spettacolodi(Area Concerti, ore 21.30). Sul palco assieme a lui ci sarà la band al completo e, ovviamente, la diva Fabiana Incoronata Bisceglia, per una serata all’insegna delle hit che hanno inumidito un’epoca.