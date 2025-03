Sport.quotidiano.net - Rugby serie B: cade anche Pieve, ora all’ultimo posto. Emil Banca, ko pesante. Addio alla promozione

Giornata decisamente no per le formazioni bolognesi dil’sconfitta 36-28 a Modena in casa della capolista,a Sondrio 33-24. La terzultima giornata diB interrompe definitivamente la corsa al primoA del Bologna, sconfitta dprima della classe Modena, che a 2 turni dal termine del campionato e con 8 punti di vantaggio sul Brixia secondo vede vicinissimo il traguardo. Modena vince con il bonus il derby dell’ia e mette un piede inA al termine di una partita combattuta, a tratti spettacolare, dove a prevalere è stata la squadra di casa, di fronte a un’che lotta dall’iniziofine. La differenza la fanno la mischia e la rimessa laterale dominante di Modena. Peccato perché il Bologna parte fortissimo.