Anteprima24.it - Ruba soldi dalle slot in un negozio in Valle Caudina, 54enne arrestato

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiUna vasta e diversificata operazione di perlustrazione e controllo del territorio è stata condotta durante il fine settimana appena trascorso, dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio (BN), su disposizione del Comando Provinciale di Benevento, finalizzata principalmente al contrasto dei furti, dello spaccio e detenzione di sostanza stupefacente nonché al controllo della circolazione stradale.Il servizio, indirizzato a dare massimo impulso all’attività di prevenzione, ha interessato tanto le vie cittadine quanto le aree più periferiche delle varie contrade disseminate ambito comuni di Montesarchio, Foglianise, Ceppaloni, Airola e Sant’Agata De Goti.L’attività, che ha visto l’impiego di diversi militari dipendenti dalla Compagnia ha consentito di controllare in totale oltre 100 persone di interesse operativo e 130 veicoli, elevare diverse contravvenzioni in applicazione del nuovo Codice della Strada da poco entrato in vigore.