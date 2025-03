Calciomercato.it - Ronaldo torna alla Juve: contratto di un mese per il Mondiale

Per il campione portoghesedi unper giocare ilper Club: la decisione è arrivataA 40 anni, compiuti lo scorso 5 febbraio, Cristianonon pensa minimamente di appendere gli scarpini al chiodo. CR7 vuole continuare a lasciare il segno, come meglio sa fare, segnando.: la scelta è presa (LaPresse) – Calciomercato.itCon la maglia dell’Al-Nasr in 33 partite giocate, con oltre 2800 minuti, i gol realizzati sono stati fin qui 28, ma le reti – come abbiamo visto nei giorni scorsi – continuano ad arrivare anche in Nazionale, dove resta un punto di riferimento. Cosìha lasciato il segno nella sfida di Nations League contro la Danimarca.Ma la voglia del campione portoghese è davvero tantissima e nonostante l’età continua a prefissarsi nuovi obiettivi.