Comingsoon.it - Romics XXXIV, La città proibita di Gabriele Mainetti in un panel alla Fiera di Roma

Leggi su Comingsoon.it

Laè ancora in sala: il suo registadiscuterà del suo incrocio tra action orientale e commedia all'italiana in un, durante la 34ma edizione deldi, in partenza il 3 aprile.