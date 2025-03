Quotidiano.net - Romantico e scabroso Padre Ralph. Addio amatissimo Chamberlain

Avrebbe compiuto oggi 91 anni ed è scomparso nella notte di sabato Richard, ildi Uccelli di rovo. Un attore, icona di un’epoca. Milioni di spettatrici, in tutto il mondo, si innamorarono di lui,de Bricassart, prete diviso fra l ‘amore di una donna (Rachel Ward) e Dio: un ruolo indimenticabile per la tv degli anni ‘80, miniserie di grande successo (sei puntate con picchi di 13 milioni di spettatori solo in Italia), scandalosa per i tempi, titolo che ha contribuito al lancio della tv privata da noi (una delle prime fiction di Canale 5). Ma Richardera stato anche il giovane idealista dottor Kildare nella omonima serie – uno dei primissimi medical drama tv – che andò in onda dal 1961 al 1966.è morto nella sua casa di Waimanalo, Hawaii, per complicazioni seguite a un ictus; era nato a Beverly Hills il 31 marzo 1934.