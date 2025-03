Thesocialpost.it - Roma, tragedia a Prati: donna cade dal primo piano

Drammatico episodio nel quartiere, a, nella mattinata di lunedì 31 marzo 2025. Unadi 45 anni, di nazionalità brasiliana, è caduta daldi un appartamento, riportando gravi ferite.Una lite all’origine della cadutaSecondo le prime ricostruzioni, all’interno dell’abitazione, utilizzata come casa d’appuntamenti, sarebbe scoppiata una violenta lite. Quando la polizia è giunta sul posto, ha trovato una connazionale della vittima che si trovava in evidente stato di alterazione, probabilmente a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti.Indagini in corsoLaè stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, in codice rosso. Nel frattempo, gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti, cercando di chiarire se la caduta sia stata accidentale o se vi siano responsabilità dirette da parte di terzi.