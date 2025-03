Roma tra pareti ingiallite e pessime condizioni igieniche | chiuso ristorante cinese

Leggi su Ilfaroonline.it

, 31 marzo 2025- Nell’ambito dei controlli per verificare il rispetto delle regole da parte di pubblici esercizi e per garantire la tutela della salute dei cittadini, le pattuglie della Polizia Locale diCapitale del XIV Gruppo Monte Mario hanno svolto una serie di verifiche nel territorio del XIV Municipio, rilevando gravi irregolarità in un, legate alleigienico sanitarie presenti all’interno, tanto da dover richiedere l’intervento del servizio igiene alimenti e nutrizione della Asl1.Da ispezione dei locali cucina sono emerse una serie di criticità: attrezzature e piani lavoro indi pulizia e prive di manutenzione ,e soffitti ingialliti, cappa di aspirazione e canalizzazione con colature di grasso e sporco stantio, areazione non adeguata, sporcizia diffusa, mancanza di dispositivi di protezione per la trattazione degli alimenti e presenza di alimenti vari privi di tracciabilità .