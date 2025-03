Romadailynews.it - Roma: strisce blu per sosta auto a Vigna Clara, Fleming e Ponte Milvio, ok in Municipio XV

Arrivano leblu, ovvero latariffata su strada, anel territorio delXV di. La delibera – a prima firma dell’assessore al Commercio municipale Tommaso Martelli – approvata oggi dal parlamentino di via Flaminia, prevede la gratuita’ per ladi dueper ogni residente ed e’ stata integrata da alcuni emendamenti presentati dal presidente della commissione Mobilita’, Giovanni Forti di Sinistra civica ecologista, che prevedono tariffe agevolate per i lavoratori della zona, gratuita’ per le associazioni di volontariato, l’estensione nei giorni degli eventi allo Stadio Olimpico, una delle principali fonti di traffico della zona, e il potenziamento deglibus a servizio dei quartieri coinvolti. L’atto ora passa al vaglio del dipartimento Mobilita’ e dell’assessorato comunale che dovranno predisporre nel piu’ breve tempo possibile la progettazione delleblu e la loro istituzione.