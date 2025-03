Sololaroma.it - Roma, Sabatini: “Il mio più grande rimpianto è non aver preso Rabiot”

Leggi su Sololaroma.it

Reduce dalla vittoria per 1-0 con il Lecce, lacontinua a guardare avanti. I giallorossi hanno messo a referto una prestazione convincente dal punto di vista del cinismo e della solidità, abbattendo un cliente ostico in trasferta. Il 4° posto rimane ampiamente alla portata e può essere raggiunto grazie alle ultime otto partite dell’annata, con il calendario che sarà colmo di scontri diretti. I capitolini avranno modo di recuperare le forze e preparare con calma la prossima sfida con la Juventus, in programma domenica 6 aprile alle 20:45 in quel dell’Olimpico.La zona Champions League sta diventando sempre più caotica, con diversi club che sognano l’approdo in Coppa Campioni. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l’ex direttore sportivo della Lupa Walterha voluto trattare l’argomento: “A mio parere, il Bologna è forte e merita di tornare fra le prime quattro.