Romadailynews.it - Roma, ristorante cinese chiuso per gravi carenze igieniche nel XIV Municipio

Leggi su Romadailynews.it

Sigilli al locale dopo un controllo della Polizia Locale e della Asl1.La Polizia Locale diCapitale ha disposto la chiusura di unsituato nel XIV, a seguito di un controllo effettuato dalle pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario. L’intervento, svolto nell’ambito delle verifiche sui pubblici esercizi per la tutela della salute dei cittadini, ha evidenziato numerose criticità legate all’igiene degli ambienti.All’interno del locale, in particolare nella zona cucina, gli agenti hanno trovato attrezzature sporche e deteriorate, piani di lavoro in condizioni precarie, pareti e soffitti ingialliti, e un impianto di aspirazione visibilmente incrostato di grasso. Sono state inoltre riscontratenell’aerazione, la mancanza di dispositivi di protezione per la manipolazione degli alimenti e la presenza di cibo privo di tracciabilità.