Roma Pride 2025, lo slogan è 'Fuorilegge': Rose Villain verso ruolo madrina

Il 14 giugno iltorna in piazza con loFuorilegge!, il titolo del brano sanremese di. Unoche conferma la trattativa con l’artista affinché sia lei quest’anno ladell’evento. “Le politiche repressive del governo Meloni, in questi tre anni, hanno prodotto una serie di leggi volte a criminalizzare la comunità LGBTQIA+ in tutto il globo terracqueo, per usare un’espressione cara al Premier. Un accanimento ossessivo che ci prende di mira come arma di distrazione di massa e che ha comunque l’effetto di farci vivere in un sistema che ci marginalizza, ci criminalizza e ci usa come bersaglio politico” – dichiara Mario Colamarino, presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli e Portavoce del– “Ci accusano di propaganda solo perché rivendichiamo la nostra esistenza, anche attraun linguaggio che rispetti le nostre identità.