Roma possibile presenza dei Friedkin in tribuna con la Juventus | arriva l’annuncio del nuovo tecnico?

Archiviato il successo contro il Lecce, lasi prepara ad affrontare lanella trentunesima giornata di Serie A, in uno stadio Olimpico che si prepara a registrare l’ennesimo sold out. Questo match segna l’inizio di una fase cruciale per la squadra giallorossa, con sei scontri diretti nelle ultime otto giornate di campionato.Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, domenica ind’Onore potrebbero essere presenti anche i. La lorosarebbe un segnale dell’importanza della sfida contro la, un match chiave nella corsa alla Champions League. Settimana cruciale: dopo lac’è il derby con la LazioQuella che si apre con la gara contro i bianconeri sarà una settimana decisiva per la. Dopo la sfida con la, infatti, i giallorossi saranno attesi dal derby con la Lazio, in programma domenica 13 aprile alle 20:45.