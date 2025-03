Romadailynews.it - Roma. Lite in casa donna precipita dal primo piano

Grave una 45enne brasiliana, trovata ferita in strada dopo un violento litigioUnadi 45 anni, di nazionalità brasiliana, è ricoverata in gravi condizioni dopo essereta daldi un appartamento in circonvallazione Clodia 127, nel quartiere Prati a.L’episodio si è verificato nella giornata di domenica all’interno di unaadibita a incontri sessuali.Secondo quanto riferito da fonti investigative, all’origine della caduta ci sarebbe una violenta.Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato all’interno dell’abitazione un altro cittadino brasiliano, un transessuale in evidente stato di alterazione da sostanze stupefacenti.La, soccorsa immediatamente, è stata trasportata in ospedale in codice rosso. La polizia sta cercando di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e capire se la caduta sia stata accidentale, volontaria o provocata da terzi.