Juventusnews24.com - Roma Juventus, Ranieri spinge per poter recuperare un giocatore! Qualora non ci riuscisse, sono pronte due alternative: una riguarda un ex bianconero!

di RedazioneNews24vuolequelin vista della sfida contro i bianconeri! Ecco come stanno le cose L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport evidenzia la situazione dell’infermeria dellaa sei giorni dalla sfida contro la. La Rosea sottolinea come ClaudiointendaZeki Celik.L’esterno turco starebbe provando a bruciare le tappe, ma il suo recupero non è certo.non dovesse farcela, l’ex allenatorepotrebbe sostituirlo con Stephan El Shaarawy o uno degli ex in campo, Matias Soulé.Leggi sunews24.com