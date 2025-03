Sololaroma.it - Roma-Juventus, mirino sul quarto posto: lo scontro diretto Champions gratis su DAZN

Manca praticamente una settimana al fischio d’inizio del match tra, ma nella Capitale comincia già a salire la tensione. Quello di domenica 6 aprile, con fischio d’inizio alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico, sarà un match di fondamentale importanza per i giallorossi, che inizieranno la propria sequenza di scontri diretti, che li porterà dopo i bianconeri, nelle ultime giornate di campionato, ad affrontare nell’ordine Lazio, Inter, Fiorentina, Atalanta e Milan. A questo cruciale appuntamento laci arriverà dopo la vittoria sul Lecce, firmata dal guizzo di Artem Dovbyk, che ha permesso di allungare a quattordici la striscia di risultati utili consecutivi, con ben sette vittorie di fila. Grazie a questi incredibili numeri, Ranieri ha riportato i capitolini in lotta per l’Europa, con la possibilità di sperare anche in una qualificazione alla prossimaLeague, con il, attualmente occupato dal Bologna, che al momento dista solamente quattro lunghezze.