Dayitalianews.com - Roma, incendio nella concessionaria Tesla: 17 auto distrutte. Indagini in corso

Leggi su Dayitalianews.com

Un graveha distrutto unaquesta notte, 31 marzo, a. Per fortuna, non ci sono vittime o feriti e nessuno è stato intossicato dalla colonna di fumo visibile da chilometri di distanza.Unè scoppiato questa notte (31 marzo) in unain via Serracapriola, in zona Torrenova alla periferia della capitale. È successo intorno alle 4,30; diciassettesono statedalle fiamme. La sala operativa del comando didei Vigili del fuoco ha inviato sul posto le squadre della Rustica 10/A e Frascati 21/A, con al seguito duebotti, il Carroprotettori, il funzionario di guardia e il capo turno provinciale. Nessuna persona è rimasta coinvolta e le fiamme hanno interessato parzialmente la struttura in cui erano parcheggiate levetture.