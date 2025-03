Lapresse.it - Roma, incendio in concessionaria Tesla: in fiamme 17 auto

(LaPresse) Undivampato poco prima dell’alba, intorno alle 4.30, in unain via Serracapriola a Frascati, in provincia di, ha distrutto 17mobili. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco. Nessuna persona risulta coinvolta mentre lehanno interessato parzialmente la struttura in cui erano parcheggiate levetture. Ed èdoloso di probabile matrice anarchica l’ipotesi, secondo quanto apprende LaPresse, che stanno seguendo gli investigatori della Digos della questura di. I vigili del Fuoco hanno trovato diversi punti d’innesco nel piazzale dove erano parcheggiate le vetture elettriche. Al vaglio le immagini di videosorveglianza. Ledell’azienda fondata da Elon Musk sono state oggetto di proteste, boicottaggi e vandalismi in tutto il mondo negli ultimi mesi da quando l’imprenditore è diventato parte dell’amministrazione Trump.