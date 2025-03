Lapresse.it - Roma, incendio in concessionaria Tesla: 17 auto in fiamme

Unè divampato lunedì mattina intorno alle 4:30 in unain via Serracapriola a Frascati, in provincia di: distrutte 17mobili. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco con al seguito duebotti, il Carroprotettori, il funzionario di guardia ed il capo turno provinciale. Nessuna persona risulta coinvolta, mentre lehanno interessato parzialmente la struttura in cui erano parcheggiate levetture. Sul posto anche le forze dell’ordine.