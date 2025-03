Romadailynews.it - Roma, incendio in concessionaria a Torrenova: distrutte 17 Tesla

Le fiamme divampate all’alba in via Serracapriola, nessun ferito.Un violentoè scoppiato all’alba di lunedì 31 marzo in un’autodi via Serracapriola, nel quartiere, nel quadrante est di.Le fiamme hanno distrutto o gravemente danneggiato 17 auto elettriche del marchio, parcheggiate all’interno della struttura.L’allarme è scattato intorno alle 4:30. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, provenienti dai distaccamenti della Rustica e di Frascati, con l’ausilio di due autobotti e del carro autoprotettori. L’ha interessato anche parte dell’edificio, ma fortunatamente non si registrano feriti.Le forze dell’ordine, con gli agenti della polizia di, hanno avviato le indagini per accertare l’origine del rogo. Non si esclude al momento nessuna ipotesi.