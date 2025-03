Sololaroma.it - Roma inarrestabile nel 2025: numeri difensivi tra i migliori in Europa

Ildellasta prendendo una piega quasi perfetta. Claudio Ranieri ha trasformato una squadra in difficoltà in una macchina da punti, riportandola in piena corsa per la Champions League con una serie di vittorie e prestazioni esaltanti. Se si considerassero solo le partite giocate nell’anno solare, i giallorossi sarebbero al comando della Serie A con 32 punti, frutto di dieci vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta. Dietro di loro, il Bologna con 28 punti e l’Inter con 27.Sette successi consecutivi in campionato hanno ridato slancio alla stagione, cancellando le incertezze della prima parte. La squadra ha saputo imporsi in modi diversi: con goleade spettacolari, rimonte sofferte e vittorie di misura ottenute con cinismo. Ranieri ha dato equilibrio, compattezza e una solidità difensiva che sta facendo la differenza.