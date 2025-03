Romadailynews.it - Roma, finti carabinieri aggrediscono giovani a Due Ponti: due arresti

Fermati due uomini di 40 e 45 anni, uno dei quali aveva simulato il furto dell’auto usata per il colpo.Due uominini, di 40 e 45 anni, sono stati arrestati acon l’accusa di tentata rapina dopo aver inscenato un falso posto di blocco spacciandosi per. Il fatto è avvenuto nella zona di Due, dove i due hanno preso di mira un gruppo di cinque, fingendo un controllo di polizia e pretendendo denaro e droga per evitare un presunto arresto.Uno dei ragazzi, insospettito dai movimenti degli aggressori già prima dell’intervento, è riuscito a scappare. Gli altri sono stati accerchiati mentre si trovavano in auto e aggrediti con calci e pugni. Mentre icercavano di contattare il numero di emergenza 112, il conducente del veicolo è riuscito a ripartire, mettendo in salvo il gruppo.