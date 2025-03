Dayitalianews.com - Roma, finti carabinieri aggrediscono 5 giovani in auto per rapinarli: arrestati

Nella serata di domenica 30 marzo, gli agenti della Polizia di Stato del XV Distretto Ponte Milvio hanno scoperto e arrestato due uomini, un quarantenne e un quarantacinquenneni, per tentata rapina. Uno dei due dovrà anche rispondere di simulazione di reato. I malviventi si spacciavano per, fermando lein zona Due Ponti con la scusa di un controllo, per poi minacciare i passeggeri e costringerli a consegnare soldi, sigarette e droga. “Dateci soldi, sigarette e droga, altrimenti vi arrestiamo”, avrebbero intimato alle vittime, minacciandole di ritorsioni legali.L’aggressione aie la fugaSecondo quanto ricostruito, l’episodio è avvenuto mentre cinque ragazzi erano fermi in. Notando i due uomini avvicinarsi, uno di loro è riuscito a scappare prima che gli impostori circondassero la vettura.