Romadailynews.it - Roma: Ferrara (M5s), grazie al nostro lavoro Centro sportivo Primavalle ritorna ai cittadini

Leggi su Romadailynews.it

“Ilimpegno nel ripristinare la legalita’ nella gestione degli impianti sportivi comunali non e’ mai mancato. Recentemente, ilpubblico di via Cardinal Capranica n. 41, nel quartiere, e’ tornato nella disponibilita’ del Campidoglioalsvolto nella precedente consiliatura. Questo risultato e’ il frutto di un percorso iniziato nel 2019, con la revoca della concessione per insolvenza, e culminato con la recente sentenza del Tar del Lazio che ha respinto il ricorso dell’associazione che gestiva l’impianto”. Cosi’ in una nota Paolo, Vice Presidente dell’Assemblea Capitolina e consigliere M5s.“a tutto cio’, l’Assessore allo Sport Alessandro Onorato puo’ ora procedere con un nuovo bando pubblico per l’assegnazione dell’impianto, garantendo una gestione trasparente, efficiente e nell’interesse della collettivita’.