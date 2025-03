Romadailynews.it - Roma: Erbaggi-Antoniozzi (Fd’I), strisce blu in Municipio XV soluzione imbarazzante

L’estensione delle aree con parcheggi in fascia blu nelXV “e’ totalmente. Un provvedimento senza ne’ capo ne’ coda, che non ha alcun impatto sulla mobilita’ e che, come e’ evidente, serve solo al sindaco, per fare cassa a scapito dei cittadini”. Lo dichiarano in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Stefanoe il dirigente di, Dario. “Il tutto in aree della Capitale nelle quali i posti auto scarseggiano e dove questa iniziativa avra’ effetti negativi anche sul commercio, soprattutto quello di prossimita’ – proseguono-. Nell’ambito di una scarsa visione di insieme, il sindaco dimentica inoltre che per i cittadini, soprattutto nelle aree interessate da questo provvedimento, ad oggi non sussistono alternative al mezzo privato, in termini di viabilita’”, concludono.