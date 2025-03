Sololaroma.it - Roma, domani la ripresa verso la Juventus: Celik vede il recupero

Archiviato il successo per 1-0 con il Lecce, per lanon c’è tempo di festeggiare. I giallorossi non sono incappati negli errori del passato ed hanno disputato una prova convincente al Via del Mare, mettendo in cascina 3 punti di fondamentale importanza. L’obiettivo rimane chiaro: vincere quante più partite possibili per approdare al 4° posto, dopo una rimonta in campionato di grande livello. I capitolini stanno continuando a ricaricare le pile e dainizieranno a pensare alla prossima gara con la, in programma domenica 6 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico.Claudio Ranieri ha lasciato due giorni di riposo alla squadra, che tornerà ad allenarsi in quel di Trigoria tra 24 ore. Il coach di Testaccio spera in unche diventa cruciale, in vista del match con i bianconeri.