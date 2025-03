Romadailynews.it - Roma: causa incidente stradale con feriti e scappa, 23enne rintracciato e denunciato

Hato untra tre macchine con il ferimento di due persone e, invece diprestare soccorso, e’to. L’e’ avvenuto ieri mattina, intorno alle 5:30, a Lungotevere Prati, dove tre auto sono entrate in collisione, trattasi di una Smart, una Fiat 500 e una Fiat Panda.Tre i, due donne e un uomo, tutti di nazionalita’ italiana, di eta’ compresa tra i 19 e i 23 anni di eta’. Subito dopo lo scontro, il conducente della Smart si e’ dato alla fuga abbandonando l’auto per sparire nel nulla.Solo grazie alle indagini accurate condotte dagli agenti del Gpit (Gruppo pronto intervento Traffico) della polizia locale diCapitale si e’ riusciti a risalire al responsabile, individuato nel giro di un paio d’ore nel quartiere di Primavalle, dove si era nascosto in una abitazione, diversa dalla sua residenza.