Tvplay.it - Roma, arriva Lautaro: l’annuncio del club giallorosso

Leggi su Tvplay.it

Importanti novità in casae dopo la bella vittoria contro il Lecce.una bellissima notizia per il.La stagione delladi Claudio Ranieri è sicuramente un’annata a due facce. Ilha iniziato malissimo il girone, una serie di deludenti prestazioni e una situazione che ha visto l’esonero prima di Daniele De Rossi e poi di Ivan Juric con ilche stava addirittura a ridosso della zona retrocessione, una situazione piuttosto anomala.del(Ansa) TvPlayL’arrivo dell’esperto tecnicoClaudio Ranieri ha cambiato la storia deled ora laè in piena zona europea e addirittura si può sognare qualcosa in più. Nel weekend andrà in scena la sfida valida per la Champions League trae Juventus con i giallorossi che potrebbero addirittura raggiungere gli agognati rivali nello scontro dell’Olimpico.