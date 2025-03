Romadailynews.it - Roma, arrestato rapinatore seriale a San Lorenzo: fermato due volte in pochi giorni

Il 27enne, senza fissa dimora, era già destinatario di un divieto di dimora nella Capitale.Un 27enne di origini calabresi, senza fissa dimora e già destinatario di un divieto di dimora a, è statodai carabinieri della Stazione Sancon l’accusa di rapina.L’uomo è considerato il responsabile di un’aggressione avvenuta la sera del 20 marzo in via di Porta Tiburtina, dove aveva minacciato con un coltello un passante 47enne, residente in provincia di Torino, costringendolo a consegnare 100 euro prima di darsi alla fuga.La vittima ha denunciato l’accaduto ai militari, fornendo una descrizione dettagliata dell’aggressore. Grazie al suo identikit e alle immagini raccolte dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, i carabinieri sono riusciti a identificare e localizzare il sospettato in via di Porta Labicana, all’angolo con via dei Volsci.