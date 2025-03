Sololaroma.it - Roma, aprile di fuoco: con Dovbyk si punta in alto

Juventus, Lazio, Verona e Inter: per lasarà undi, con gare che potrebbero proiettarla ancora di più in zona Europa e chissà aspirare a qualcosa di più. La Gen Z parlerebbe di un glow up della squadra, quando in realtà l’artefice di tutto ciò ha un nome e un cognome: Claudio Ranieri, allenatore che ha prelevato la squadra a +2 dalla zona retrocessione ed è riuscita a trascinarla in, trovando non solo la quadra tattica dopo i mille tentativi dei precedenti tecnici, e che è riuscito ad infondere nei giocatori il senso del valore, per se stessi e per la squadra per cui giocano.I numeri fanno paura: 16 partite giocate, 10 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Totale? 33 punti, e nel 2025 nessuna squadra europea è riuscita a superarla. Insomma, l’arrivo di Sir Claudio ha portato una ventata di aria fresca a Trigoria, ed ora neanche le pretendenti allo scudetto e alla Champions League fanno paura.