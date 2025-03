Secoloditalia.it - Roma, al rogo 17 Tesla incenerite nella notte in una concessionaria. Ipotesi di attacco anarchico

C’è chi accende i riflettori sull’elettrico e chi, a quanto pare, accende direttamente il fuoco.tra domenica e lunedì unha trasformato in carcassa fumante diciassette auto. È successo in via Serracapriola, zona Torrenova, periferia est diCapitale: unadella casa automobilistica di Elon Musk è andata in fiamme. E con essa anche l’idea che l’Italia sia al riparo dal clima d’odio che negli Stati Uniti, e non solo, ha già preso la via delle molotov e dei proiettili.ale l’del dolo per mano degli anarchiciNon ci sono feriti, ma le immagini parlano da sole: carrozzerie sventrate, vetri liquefatti, la tettoia annerita di una struttura che fino a poche ore prima esponeva l’orgoglio hi-tech dell’automotive americana.Le cause sono da chiarire, ma l’che qualcuno abbia agito con mano armata di benzina e accendino non è affatto inverosimile.