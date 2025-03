Dayitalianews.com - Roma, accoltellato per una felpa da 60 euro: un sedicenne lotta per la vita

Un debito di sessanta, il prezzo di una, avrebbe scatenato una violenta aggressione a Frascati (), lasciando unin condizioni gravissime. A colpirlo con un coltello sarebbe stato un ragazzo di quindici anni, che, rintracciato a casa della fidanzata, ha confessato il crimine.L’aggressioneLa tragedia si è consumata sabato sera in via Annibal Caro. Secondo la ricostruzione dei fatti, ildoveva sessantaa un ragazzo più giovane per l’acquisto di una. Dalla discussione si è passati rapidamente alla violenza: il quindicenne ha estratto un coltello e ha colpito la vittima vicino al cuore.Dopo l’attacco, il ragazzo ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato al policlinico Tor Vergata, dove ha subito un intervento chirurgico etra lae la morte.