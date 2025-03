Ilrestodelcarlino.it - Rogo in un allevamento di bovini. I vigili del fuoco salvano gli animali

ARGENTA In pochi minuti le fiamme, originate probabilmente da un malfunzionamento dei pannelli fotovoltaici, hanno avvolto, ieri mattina, intorno a mezzogiorno, una stalla dell’di mucche in via Argine Circondariale nella Valle Mezzano, a Bando di Argenta. Sul posto sono intervenute due squadre deideldi Portomaggiore e i colleghi da Comacchio. I pompieri hanno lavorato circa due ore per domare l’incendio. Non si sono registrati per fortuna danni ingenti alla struttura e nessuno è rimasto ferito. Anche gliricoverati si sono salvati dal. Non è la prima volta che l’viene colpito da un incendio: anche nel marzo 2024 la stessa azienda agricola era stata danneggiata da un. In quell’occasione i danni furono ingenti. Le fiamme furono causate sempre da un cortocircuito all’impianto fotovoltaico.