Rogo in concessionaria Tesla a Romatra ipotesi anche dolo

Quotidiano.net - Rogo in concessionaria Tesla a Roma,tra ipotesi anche dolo

Leggi su Quotidiano.net

Si indaga a 360 gradi per far luce sulle cause del maxidivampato nella notte in unaalla periferia di Roma che ha coinvolto 17 auto. Sul posto vigili del fuoco e polizia che indagano sull'accaduto. Le fiamme sono state spente dai pompieri e sono stati effettuati rilievi. Gli investigatori vaglieranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Al momento non si può escludere nessuna, compreso il