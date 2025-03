Lanazione.it - Rocco Commisso torna a Firenze: lavori al Franchi e intesa con la sindaca Funaro

Leggi su Lanazione.it

Un bel sole, un Kean straripante e tre punti con una delle big del campionato, quell’Atalanta che fino a una settimana fa era ancora a pieno diritto in corsa per il tricolore. Ha tutte le ragioni per sorridere il patron violato adopo mesi e accomodato ieri sulle poltrone della tribuna d’onore del. Unche, nonostante i silenzi del presidente, non indossava certo ieri (e chissà per quanto ancora non lo farà) il vestito delle buone occasioni. Al cantierone della curva Fiesole – rimasto dopo qualche annuncio (neanche troppo convinto) ancora scoperto dai ventilati teloni che almeno potevano cancellare per qualche match dalla vista di spettatori e telecamere terra, ruspe e gru – si è sommata ieri l’imbracatura di una parte, quella più bassa della Torre di Maratona.