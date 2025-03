Bergamonews.it - Rivoluzione tecnologica in un capannone industriale: il progetto HKStyle con Ubiquiti e Nethesis

Leggi su Bergamonews.it

Nel panorama moderno delle imprese, la tecnologia è il pilastro fondamentale per garantire efficienza, sicurezza e produttività. Quando si tratta di infrastrutture tecnologiche in ambienti complessi come un, la sfida è ancora più ambiziosa.ha recentemente completato und’avanguardia in cui un interoè stato dotato di una rete wireless di ultima generazione, accompagnata da un sistema iperconvergente per la gestione delle macchine virtuali. Questo articolo descrive ogni fase del lavoro e le soluzioni tecnologiche implementate. Analisi preliminare: la chiave per un’installazione efficaceOgnitecnologico di successo inizia con un’attenta pianificazione.ha dedicato una fase iniziale all’analisi dettagliata delle posizioni e dei punti rete da coprire.