Riutilizzabili o usa e getta? Il caos italiano sulle stoviglie di plastica e il «buco nero» delle certificazioni

Ci sono centinaia di prodotti disugli scaffali dei supermercati che vengono presentati comema, nei fatti, vengono trattati come prodotti usa e. A fare luce sul fenomeno è un’indagine di Legambiente, pubblicata a tre anni dall’entrata in vigore della direttiva europea sullamonouso (Sup), recepita nell’ordinamentonel 2021. L’associazione ambientalista ha preso in esame un campione di 317 prodotti di– 57% piatti, 27% bicchieri, 12% posate, 4% coppette, vaschette e vassoi – appartenenti a settanta marchi diversi. Il risultato dell’analisi certifica una realtà ben conosciuta da molti consumatori: la maggior parte dei prodotti presi in esame viene presentata come «riutilizzabile» ma non contiene alcuna informazione su come si possa davvero riutilizzare.