Quotidiano.net - Ritardi treni Alta Velocità, numeri impietosi. L’indagine: “Le Frecce di Trenitalia non sono in orario nel 30% dei casi, Italo nel 26%”

Roma, 31 marzo 2025 - Mentre non si placano le polemiche per i continuisulla rete ferroviaria da nord a sud, isulla puntualità deicontinuano ad essere. E non va meglio se si considera l'. Leditalia, infatti, registranoin oltre il 30% dei, mentreè in ritardo nel 26% dei. I dati, che emergono da un’indagine di Altroconsumo sul servizio ferroviario italiano,stati ricavati analizzando il monitor virtuale messo a disposizione da Rete ferroviaria italiana, che riporta iin tempo reale di tutti iin viaggio lungo il Paese. L’analisi è stata condotta per 45 giorni consecutivi, durante le ore diurne (dalle 6 alle 23:45), dimostrando che il servizio ferroviario è in seria difficoltà, soprattutto l’