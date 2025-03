Dayitalianews.com - Rita De Crescenzo e l’appello per la manifestazione contro le armi a Roma

“Tutto gratis, non si paga nulla. L’importante è partecipare a questa bellissima: stop alle”. Con queste parole,Deha invitato i suoi numerosi follower a unirsi al corteo che si terrà ail 5 aprile, organizzato dal Movimento 5 Stelle“l’Europa delle”. La tiktoker napoletana ha mostrato la locandina ufficiale dell’evento, sottolineando che saranno disponibili treni e autobus gratuiti da Napoli per agevolare la partecipazione.Le polemiche e la risposta della tiktokerha immediatamente scatenato un acceso dibattito. Alcuni hanno criticato il leader del M5S, Giuseppe Conte, accusandolo di aver “assoldato” influencer per promuovere la sua iniziativa politica. Altri, invece, hanno rivolto commenti poco lusinghieri alla stessaDe, mettendo in dubbio le sue competenze comunicative.