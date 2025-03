Anteprima24.it - Risorsa idrica, da Alto Calore maxi intervento da 11 milioni

Tempo di lettura: 3 minutiServizi Spa – soggetto attuatore dell’“Ottimizzazione del sollevamento della Centrale di Cassano Irpino finalizzato al risparmio energetico” – ha organizzato una visita presso il fondamentale cantiere alle ore 10:00 del 02.04.2025 alla Contrada Pollentina nel Comune di Cassano Irpino (Av) per condividere con la stampa e le Istituzioni regionali e provinciali lo stato di avanzamento degli interventi in corso per efficientare uno dei più importanti nodi acquedottistici a servizio delle Province di Avellino e Benevento che saranno completati entro fine anno.Gli importanti interventi, finanziati con fondi della Regione Campania per il revamping della Centrale di Cassano Irpino, consentiranno di riammodernare uno dei nodi strategici per l’alimentazionedi 58 Comuni della provincia di Avellino e 23 Comuni della provincia di Benevento.