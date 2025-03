Iodonna.it - Riparte su Tv8 il programma condotto da Mago Forest. Molto attese le imitazioni di Marcella Bella, Massimo Cacciari e Stefano De Martino

Dopo il grande riscontro di critica e ascolti delle scorse edizioni,questa sera alle 21.30 su Tv8 GialappaShow, ildella Gialappa’s Band con (le voci di) Marco Santin e Giorgio Gherarducci, anche in simulcast su Sky Uno e in streaming su NOW. Confermato ilal timone della trasmissione. Come gli scorsi anni, verrà affiancato da una co-conduttrice diversa in ogni puntata. Questa sera sarà il turno di Elodie che regalerà anche un attesissimo duetto con Annalaisa. “Gioco pericoloso”, un triangolo di segreti e desideri: la clip del film con Elodie e Adriano Giannini X Leggi anche › “Gioco Pericoloso” è un noir anomalo italiano in cui spicca una bravissima Elodie Gialappashow 2025 su Tv8: il cast e i comici della nuova stagioneDue le new entry nella banda del GialappaShow in questa nuova stagione: Giulia Vecchio, già da stasera nei panni della giornalista Monica Setta, e Carlo Amleto, con delle performance musicali a sorpresa.