Lanazione.it - Riflettori puntati sui “Vini delle Coste“ al Real Collegio

Ottanta vignaioli ‘affacciati sul mare’ si presentano al. Aperto ieri - per chiudersi oggi alle 19 - l’evento ‘’, dedicato ai vitigni autoctoni. Decine gli appassionati che hanno già potuto degustare nel calice le produzioni locali, tra ‘best-seller’ e nuove annate. Una manifestazione ormai collaudata per esperti e appassionati del settore, così come il format ‘Condimenti’ ideato da Cristiano Tomei per interpretare il mondo e l’evoluzione della società attraverso il cibo e il vino. "Molte le novità – ha spiegato Alessandra Guidi, ideatrice e organizzatrice di ‘-, dove abbiamo voluto dare risalto alle storie di donne e uomini che hanno scelto la viticoltura non solo come mestiere ma come uno strumento per la cura del territorio, la ricerca di bellezza e l’impegno per la costruzione, nel rapporto quotidiano con la terra, di rinnovate relazioni umane.