Ferraratoday.it - Rifiuti abbandonati, in un anno multe per 100mila euro. E arrivano nuove fototrappole

Leggi su Ferraratoday.it

Circa 500per un totale di oltre. E’ questo il bilancio del 2024 circa le azioni che il Comune, in collaborazione con il Gruppo Hera, ha applicato per il contrasto all'abbandono dei. In particolare, dopo le oltre 300 sanzioni del 2023, il forte incremento è stato.