Sportnews.eu - Ricordate Casey Stoner? Che fine ha fatto il pilota dopo l’addio alle corse

Leggi su Sportnews.eu

è stato uno dei talenti più apprezzati del motomondiale: ma cheha? Cosa fa oggi..La MotoGP è sicuramente una delle categorie più seguite al mondo: nel campionato della classe regina spiccano infatti i migliori piloti del pianeta. Il nome più famoso è sicuramente quello di Valentino Rossi, che ha avuto il merito di rendere questo sport popolare in ogni angolo del pianeta.Il sorriso di– Sportnews.euNella lunghissima lista di super campioni che hanno avuto una carriera incredibile in MotoGP spicca anche. L’australiano aveva sicuramente il talento per diventare il più fortedella storia: ancora oggi, viene considerato dagli esperti come il più talentuosomai visto in pista. Il classe 1985 ha vissuto annate indimenticabili, vincendo anche due titoli mondiali in un’epoca dominata da Rossi.