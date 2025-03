Lanazione.it - Riconoscimenti: premiata a Roma la tesi di un pediatra dell’Aoup

Pisa, 31 marzo 2025 – Ladi Andrea Santangelo, specializzatosi in Pediatria a Pisa nel novembre 2024, è statadal Collegio dei professori ordinari di Pediatria come una delle tre miglioridi specializzazione a livello nazionale e Santangelo si è aggiudicato un premio di 2mila euro. Laè intitolata: “Expanding the therapeutic role of highly purified cannabidiol in monogenic epilepsies: A multicenter real-world study” e illustra i dati di uno studio multicentrico internazionale sull’utilizzo di cannabidiolo altamente purificato in epilessie farmaco resistenti su base monogenica. Lo studio è stato pubblicato da “Epilepsia”. Santangelo ha avuto come relatore Diego Peroni, direttore dell’unità operativa Pediatria e ordinario di Pediatria all’università di Pisa, e correlatore Alessandro Orsini, responsabile dell’ambulatorio Epilessia.