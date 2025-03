Thesocialpost.it - Richiamo per petto di pollo cotto al forno: presenza di uova non dichiarata in etichetta

Il Ministero della Salute ha diramato un maxiriguardante diversi lotti didialper ladi allergenenon dichiarato in, un rischio serio per i soggetti allergici.Prodotti coinvoltiLa segnalazione interessa cinque diversi avvisi dipubblicati sul portale del Ministero dedicato agli Avvisi di sicurezza alimentare. I prodotti sono confezionati in fette, venduti anche nei supermercati della grande distribuzione come Lidl e Aldi, ma tutti prodotti nello stabilimento dellad’Oro Srl di Isola Vicentina (Vicenza).Elenco completo dei lotti richiamatidiRossetto Selezione (vaschette da 140g)Lotto 5293125700 – Scadenza: 02/04/2025Lotto 5946185700 – Scadenza: 15/04/2025diDal Salumiere LidlVaschette da 140gLotto 5660305700 – Scadenza: 31/03/2025Lotto 5293275700 – Scadenza: 31/03/2025Lotto 5041115700 – Scadenza: 16/04/2025Vaschette da 120gLotto 5660245700 – Scadenza: 01/04/2025Lotto 5877105700 – Scadenza: 09/04/2025Lotto 5877265700 – Scadenza: 09/04/2025Lotto 5041075700 – Scadenza: 16/04/2025Lotto 5405035700 – Scadenza: 23/04/2025Lotto 5405185700 – Scadenza: 23/04/2025Lotto 5503085700 – Scadenza: 01/05/2025diLe Vie del Gusto (vaschette da 140g)Lotto 5946085700 – Scadenza: 15/04/2025diIl Tagliere del Re Aldi (vaschette da 140g)Lotto 5518135700 – Scadenza: 29/03/2025Lotto 5518195700 – Scadenza: 27/03/2025Lotto 5946105700 – Scadenza: 03/04/2025Lotto 5946245700 – Scadenza: 03/04/2025Lotto 5982085700 – Scadenza: 05/04/2025Cosa fare in caso di acquistoIl consiglio del Ministero è di non consumare i prodotti se si è allergici allee di restituire le confezioni al punto vendita, anche senza scontrino.