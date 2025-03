Ilfattoquotidiano.it - “Riccardo Cocciante Continua a mettermi i bastoni tra le ruote anche dopo 30 anni. La vittoria di The Voice Senior? Non è cambiato nulla”: Erminio Sinni si sfoga

ha vinto la prima edizione di “The” nel 2020, il talent show di Rai Uno e condotto da Antonella Clerici e dedicato ai cantanti Over 60. Ma cosa è accadutoquell’exploit nella vita del cantante toscano? “Hoto a fare quello che facevo prima di partecipare, né più, né meno. – ha detto a TvBlog – Ricordo ‘The’ come un bellissimo periodo della mia vita. Il problema è stato il, ma avrei dovuto capire tutto la sera in cui tornai a casa e tirai fuori il premio dalla valigia”.E qui il simpatico aneddoto: “Il trofeo era una mano in polistirolo che faceva il segno della. Quando lo tirai fuori mi accorsi che l’indice si era rotto. Era rimasto alzato solo il dito medio. Non so se ci siamo capiti. Lo rincollai ed ora è collocato nel mio studio.