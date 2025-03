Calcionews24.com - Retrocessione in B: l’impatto per i club

Retrocedere in Serie B è un incubo sportivo per tutti iche navigano nelle zone più calde della Serie A. Oltre ad essere un evento sgradito sotto il profilo calcistico, poiché correlato alla perdita di prestigio e competitività sportiva, è anche un momento che impatta sotto il profilo economico. Come funziona il paracadute economico .