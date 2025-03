Lanazione.it - Reti Ambiente e il futuro incerto del biodigestore a Massa Carrara

Leggi su Lanazione.it

"Ormai sono anni che la Regione ha deliberato l’ingresso delle società di raccolta e spazzamento nonché degli impianti di trattamento rifiuti delle province di, Pisa, Livorno e Lucca nella società di area vasta. Ma mentre la maggior parte delle società di questi territori sono entrate a farvi parte nei tempi previsti ciò non è stato possibile, per motivi diversi a esse riconducibili, per le società di proprietà dei Comuni diovvero Asmiu, Nausicaa e Cermec. Società che hanno dovuto bypassare la normativa regionale con accordi transitori tra le parti di anno in anno". A dirlo è Luca Mannini, segretario Fit-CislToscana Nord. "Quindi bene che si stia arrivando al termine di questo lungo percorso, tuttavia ci preoccupa la lentezza con la quale si sta cercando di dare una Cermec – aggiunge – Delinfatti se ne parla da anni.