Restyling per Siracusa . Ad Augusta si ripristinano le grandi gru

CON LA PRIMAVERA SI RIMETTONO a nuovo i porti della Sicilia. È il caso anche del porto di, per il quale sono previste manutenzioni urgenti, che ne miglioreranno il volto e la fruibilità. Gli interventi di manutenzione sono stati decisi dopo alcuni sopralluoghi effettuati dall’Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia orientale, Adsp, che sta entrando nel vivo della gestione dello scalo di cui ha il possesso da pochi mesi. Ad annunciarlo è Francesco Di Sarcina (nella foto a destra), nominato nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale di Sicilia orientale-Catania. Dottore in ingegneria civile e specializzazione in ingegneria strutturale, geotecnica, infrastrutturale,Di Sarcina ha ricoperto il ruolo di segretario generale dell’Autorità Portuale di Messina e dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Liguria Orientale.